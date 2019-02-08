Атака на главаря ИГ. Иностранные боевики устроили заговор - СМИ

Абу Бакр аль-Багдади (фото - скриншот видео)

Группа боевиков террористической организации Исламское государство попыталась свергнуть главаря - Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, попытка "переворота" состоялась 10 января, ее предприняли воюющие в Сирии боевики из других стран.

Реклама

Сообщается, что аль-Багдади пытались атаковать в его укрытии в деревне недалеко от Хаджина в долине реки Евфрат, охрана главаря узнала о подготовке покушения в последний момент. В ходе столкновения погибли два боевика. Аль-Багдади выжил.

По информации источника издания, джихадисты не называют имя лидера заговорщиков, но объявили награду за убийство Абу Муата аль-Джазайри - одного из ветеранов-боевиков в Сирии, который воюет в подразделении, насчитывающем в данный момент около 500 иностранцев. Один из погибших при неудавшемся покушении на главаря - иностранный боевик, близкий соратник аль-Джазайри.

В опубликованном 4 февраля отчете Пентагона говорится, что если давление на Исламское государство ослабеет, то террористическая организация, по всей вероятности, возродится в течение 6-12 месяцев и отвоюет часть утраченных ранее территорий.