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04.02.2019, 22:53

Пентагон прогнозирует быстрое возрождение недобитого ИГ

Пентагон прогнозирует быстрое возрождение недобитого ИГ - Фото
Сирия (фото - EPA)

На востоке Сирии по-прежнему находятся около двух тысяч боевиков Исламского государства

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Если давление на Исламское государство ослабеет, то террористическая организация, по всей вероятности, возродится в течение 6-12 месяцев и отвоюет часть утраченных ранее территорий. Об этом говорится в опубликованном 4 февраля отчете Пентагона, передает Deutsche Welle.

ИГ по-прежнему готов к наступлениям, отмечается в документе.

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Борьбу против исламистов в Сирии продолжают курдские формирования, которые зависят от поддержки международной коалиции. По данным ведомства, в регионе на востоке Сирии, в котором присутствовали силы США, по-прежнему находятся около двух тысяч боевиков ИГ.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда. 3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: Сирия, пентагон, исламское государство
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