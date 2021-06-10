Крушение в море. НАТО посоветовали прекратить полеты на отремонтированных в России "мигах"

Атлантический совет требует приостановить все полеты самолетов МиГ-29, ремонтируемых в России. Это связано с крушением истребителя во время учений Шабла-21 в Болгарии, передает BGNES.

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В Атлантическом совете также потребовали немедленно начать детальную проверку качества проведенного ремонта МиГ-29 с привлечением экспертов из НАТО и стран-союзников. В частности, к расследованию призывают привлечь специалистов из Польши и Украины – стран с большим опытом в техобслуживании и ремонте МиГ-29.

Организация усомнилась в качестве ремонта истребителей российской авиастроительной компанией РСК МиГ и напомнила, что в России Болгарию и НАТО "считают врагами".

"Нужен ответ на вопрос, какие гарантии мы можем считать надежными и обоснованными, когда речь идет о ремонте наших истребителей на заводах страны, которая считает НАТО и Болгарию врагами?" – говорится в заявлении.

В Совете также считают, что власти Болгарии должны обратиться в НАТО с запросом на воздушное патрулирование, пока страна не обновит свой парк истребителей.

СПРАВКА. Атлантический совет – американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. Его аналитики и эксперты дают рекомендации по поводу политики в сфере безопасности и обороны. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне. Совет является членом Ассоциации Атлантического договора. В 2019 году в России Атлантический совет признали "нежелательной организацией".

7 июня 2021-го в Болгарии стартовали тактические учения с боевой стрельбой Шабла-21. В них задействованы более 2000 военнослужащих Болгарии и США.

В ночь на 9 июня во время учений в Черное море упал истребитель МиГ-29. Самолет потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров. В Болгарии началась поисковая операция пилота и истребителя.

10 июня власти заявили, что найден биологический материал, его отправили на экспертизу. МиГ-29 все еще ищут.

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Оксана Житнюк

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