Крушение в море. НАТО посоветовали прекратить полеты на отремонтированных в России "мигах"
Атлантический совет требует приостановить все полеты самолетов МиГ-29, ремонтируемых в России. Это связано с крушением истребителя во время учений Шабла-21 в Болгарии, передает BGNES.
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В Атлантическом совете также потребовали немедленно начать детальную проверку качества проведенного ремонта МиГ-29 с привлечением экспертов из НАТО и стран-союзников. В частности, к расследованию призывают привлечь специалистов из Польши и Украины – стран с большим опытом в техобслуживании и ремонте МиГ-29.
Организация усомнилась в качестве ремонта истребителей российской авиастроительной компанией РСК МиГ и напомнила, что в России Болгарию и НАТО "считают врагами".
"Нужен ответ на вопрос, какие гарантии мы можем считать надежными и обоснованными, когда речь идет о ремонте наших истребителей на заводах страны, которая считает НАТО и Болгарию врагами?" – говорится в заявлении.
В Совете также считают, что власти Болгарии должны обратиться в НАТО с запросом на воздушное патрулирование, пока страна не обновит свой парк истребителей.
- 7 июня 2021-го в Болгарии стартовали тактические учения с боевой стрельбой Шабла-21. В них задействованы более 2000 военнослужащих Болгарии и США.
- В ночь на 9 июня во время учений в Черное море упал истребитель МиГ-29. Самолет потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров. В Болгарии началась поисковая операция пилота и истребителя.
- 10 июня власти заявили, что найден биологический материал, его отправили на экспертизу. МиГ-29 все еще ищут.
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