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07.05.2019, 18:34

Авария в Шереметьево: опубликованы первые данные черных ящиков

Авария в Шереметьево: опубликованы первые данные черных ящиков - Фото
Трагедия в Шереметьево (фото - ЕРА)

"Логику отдельных действий пилотов пока понять не удается", - сказал источник, знакомый с ходом расследования

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Согласно данным параметрического и речевого самописцев самолета Superjet 100, потерпевшего катастрофу в московском аэропорту Шереметьево, скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать аварию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Данные самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

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"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78-ми находившихся на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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Теги: катастрофа, аэрофлот, шереметьево, Superjet
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