Авиакатастрофа на Майорке: погибли семь человек

Сегодня, 25 августа, на Майорке между Инкой и Коститсом вертолет Bell 206 L3 Long Ranger столкнулся с малым самолетом. Сначала сообщалось о пятерых жертвах, позже стало известно, что погибли семь человек. Об этом сообщает Mallorca Zeitung.
Отмечается, что в вертолете находились пилот и семья с двумя детьми из Германии. Также погибли два человека, которые были на борту самолета.
Представители местной власти заявили, что в самолете "возможно" были граждане Испании.
Вертолет Bell 206 L3 Long Ranger может взять на борт до шести пассажиров, он используется с экскурсионными целями.
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