Авиакатастрофа на Майорке: погибли семь человек

Катастрофа на Майорке (Фото: EPA)

Сегодня, 25 августа, на Майорке между Инкой и Коститсом вертолет Bell 206 L3 Long Ranger столкнулся с малым самолетом. Сначала сообщалось о пятерых жертвах, позже стало известно, что погибли семь человек. Об этом сообщает Mallorca Zeitung.

Отмечается, что в вертолете находились пилот и семья с двумя детьми из Германии. Также погибли два человека, которые были на борту самолета.

Представители местной власти заявили, что в самолете "возможно" были граждане Испании.

Вертолет Bell 206 L3 Long Ranger может взять на борт до шести пассажиров, он используется с экскурсионными целями.

Утром 15 августа борт Airbus A321 Уральских авиалиний рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" в оккупированный Крым и вскоре аварийно приземлился из-за пожара и отказа двигателей из-за попадания туда птиц.

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