Авиакатастрофа в Алматы. Записи черного ящика расшифруют в Москве

Записи бортового самописца с самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, разбившегося вскоре после взлета неподалеку от международного аэропорта Алма-Аты, 29 декабря передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москве. Об этом сегодня заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, сообщает Deutsche Welle.
По его словам, работа начнется уже с 30 декабря.
Ранее в пресс-службе МВД Казахстана, следователи выдвинули три версии причин крушения лайнера. Речь может идти о технической неисправности судна, неблагоприятных погодных условиях или об ошибке пилотирования.
Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января. Только после этого казахстанская авиакомпания Bek Air, чья деятельность в стране была приостановлена после крушения, сможет возобновить свою работу.
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