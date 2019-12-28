Авиакатастрофа в Алматы. Записи черного ящика расшифруют в Москве

Авиакатастрофа в Алматы (фото - ЕРА)

Записи бортового самописца с самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, разбившегося вскоре после взлета неподалеку от международного аэропорта Алма-Аты, 29 декабря передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москве. Об этом сегодня заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, работа начнется уже с 30 декабря.

Ранее в пресс-службе МВД Казахстана, следователи выдвинули три версии причин крушения лайнера. Речь может идти о технической неисправности судна, неблагоприятных погодных условиях или об ошибке пилотирования.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января. Только после этого казахстанская авиакомпания Bek Air, чья деятельность в стране была приостановлена после крушения, сможет возобновить свою работу.

Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.

На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.

Предварительно причина авиакатастрофы - техническая неисправность и ошибка пилотов.

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