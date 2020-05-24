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Авиакатастрофа в Пакистане. Выжившие рассказали, как им удалось спастись

Авиакатастрофа в Пакистане. Выжившие рассказали, как им удалось спастись - Фото
Авиакатастрофа в Пакистане (фото - ЕРА)
24.05.2020, 12:19

Одному из выживших в авиакатастрофе Airbus A320 удалось самому выбраться из разбившегося самолета. Другому - помогли спастись люди.

Из 99 человек на борту самолета Airbus A320 авиакомпании PAI,  который разбился у города Карачи в Пакистане, удалось выжить двоим. Об этом сообщает The Guardian.

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Выживший Мухаммад Зубаир вспоминает, что перед тем как самолет упал на землю, был резкий запах реактивного топлива и крики пассажиров, когда пламя охватило салон.

После падения начало что-то гореть под его стулом, он изо всех сил пытался расстегнуть ремень. Когда это удалось, он "пошел на свет, вылез через дыру, спрыгнул на крыло, а затем на землю".

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Другой выживший, банкир Зафар Масуд, выжил чудом, считает его сестра.

По ее словам, место Масуда чуть не выпало из самолета и он оказался немного в стороне от главных обломков и огня.

"Тогда возле него оказались люди, может быть, они были жителями или первыми, кто отреагировал (на крушение, - ред.), я не уверена. Они герои. Они отряхнули его и помогли ему подняться. Тогда он понял, что сломал руку, но был жив", - сказала она.

  • 22 мая в пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились около человек. Лайнер рухнул на жилой квартал. Погибли 97 человек на борту, двое выжили. Как передает The Guardian, на земле никто не погиб, но были раненые.

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Марк Сировой
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авиакатастрофа самолет крушение пакистан карачи airbus a320
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