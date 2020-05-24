Авиакатастрофа в Пакистане. Выжившие рассказали, как им удалось спастись

Из 99 человек на борту самолета Airbus A320 авиакомпании PAI, который разбился у города Карачи в Пакистане, удалось выжить двоим. Об этом сообщает The Guardian.
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Выживший Мухаммад Зубаир вспоминает, что перед тем как самолет упал на землю, был резкий запах реактивного топлива и крики пассажиров, когда пламя охватило салон.
После падения начало что-то гореть под его стулом, он изо всех сил пытался расстегнуть ремень. Когда это удалось, он "пошел на свет, вылез через дыру, спрыгнул на крыло, а затем на землю".
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Другой выживший, банкир Зафар Масуд, выжил чудом, считает его сестра.
По ее словам, место Масуда чуть не выпало из самолета и он оказался немного в стороне от главных обломков и огня.
"Тогда возле него оказались люди, может быть, они были жителями или первыми, кто отреагировал (на крушение, - ред.), я не уверена. Они герои. Они отряхнули его и помогли ему подняться. Тогда он понял, что сломал руку, но был жив", - сказала она.
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