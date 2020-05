Крушение Airbus. Подробности авиакатастрофы в Пакистане - фото

В авиакатастрофе в Пакистане самолета Airbus A320 авиакомпании PIA, который выполнял внутренний рейс PK8303 из Лахора в Карачи, могли выжить по меньшей мере два человека из 107, находившихся на борту. Об этом пишет Assotiated Press.

Сначала мэр города Карачи Васим Ахтар сообщил, что повреждено пять или шесть домов, а все находившиеся на борту погибли. Однако позже два представителя местной гражданской авиации заявили, что по крайней мере два человека пережили аварию. Они говорили на условиях анонимности, потому что не были уполномочены давать комментарии СМИ.

При этом местные телеканалы показали кадры, на которых, по их утверждению, видно 11 тел и шесть раненых под обломками самолета. Однако неясно, были ли эти люди пассажирами или же находились на земле в момент крушения.

Свидетели трагедии говорят, что лайнер кружил над аэропортом и пытался зайти на посадку два или три раза перед тем, как разбился.

Последние переговоры пилота с авиадиспетчером, размещенные на сайте LiveATC.net, также указывают на то, что было несколько попыток приземлиться, а экипаж сообщал о технических проблемах.

"Мы идем прямо, сэр, мы потеряли двигатель", - сказал пилот.

"Подтвердите вашу попытку посадить самолет на живот", - сказал авиадиспетчер, предлагая взлетно-посадочную полосу.

"Сэр, may day (аналог сигнала SOS, - ред.), may day, may day, may day Пакистан 8303", - ответил пилот перед потерей связи.

Также в соцсетях появилось видео, на котором якобы зафиксирован самолет перед крушением с горящим двигателем. Однако оно официально не верифицировано.

В то же время в документах летной годности указано, что самолет последний раз проходил государственную проверку 1 ноября 2019 года. Главный инженер PIA 28 апреля подписал отдельное свидетельство о том, что было проведено необходимое техническое обслуживание. В нем говорится, что "самолет полностью годен к полетам и соответствует всем стандартам безопасности".

Сегодня в пакистанском городе Карачи разбился пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились более 100 человек. Лайнер рухнул на жилой квартал.

