В Пакистане разбился пассажирский самолет: на борту были 100 человек - видео

Самолет Международных авиалиний Пакистана Airbus A320 разбился при заходе на посадку в городе Карачи. Об этом пишет Mirror.

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Самолет выполнял внутренний рейс PK8303 из Лахора. Он упал на жилой квартал, ряд домов был разрушен.

Управление гражданской авиации сообщило, что на борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Сейчас проводится крупная спасательная операция. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Официальной информации о причинах катастрофы пока нет. Источники в гражданской авиации сообщили, что капитан сообщил о технической неисправности, и самолет исчез из радара незадолго до того, как разбился, передает 24 News.

#PLANECRASH I New video of PIA plane crash pic.twitter.com/j4LSSJOuJH — Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020