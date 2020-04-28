Дело MH17. BBC рассказали о генерале ФСБ, который управлял боевиками на Донбассе

Андрей Бурлака, ФСБ (Фото: bryanskobl.ru)

Ключевой свидетель расследования Объединенной следственной группы (JIT) по делу о сбитом Boeing MH17 некий Владимир Иванович, вероятно, является генерал-полковником пограничной службы ФСБ России Андреем Бурлакой, который, cудя по переговорам террористов из "Л/ДНР", руководил операцией гибридной армии РФ на Донбассе в 2014 году. К выводам, что это может быть один и тот же человек также пришла группа расследователей Bellingcat, пишет BBC News Русская служба.

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BBC решили, что это может быть один и тот же человек, после анализа голоса Бурлаки из интервью и голоса Владимира Ивановича на записях переговорах боевиков. Эксперты пришли к выводу, что голоса в целом совпадают, небольшая разница в манере речи может быть обусловлена разными ситуациями общения.

Источник ВВС, который имеет доступ к системе "Розыск-Магистраль", где хранятся данные о передвижениях граждан на поездах, самолетах и автобусах, сообщил, что в 2014 году Бурлака трижды летал в Ростов-на-Дону, который тогда стал перевалочным пунктом для российских наемников, отправляющихся воевать на Донбасс.

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В частности, он прилетал через несколько дней после захвата "группой Гиркина" Славянска. Последний же визит генерала ФСБ случился 15 июля 2014-го года, за два дня до того, как в небе над Донбассом сбили Boeing MH17. Он покинул Ростов 18 июля и больше в город в этом году общественным транспортом не ездил. Данные из системы об истории полетов удалили задним числом - источник BBC добыл их из архива.

В перехваченных разговорах, которые опубликованы JIT и СБУ, боевики общались с Владимиром Ивановичем как с руководителем. В частности один из главарей террористов Александр Бородай просил разрешения на атаку вертолетов под Марьинкой. Другой террорист обсуждал поставку на Донбасс приборов ночного видения, камуфляжной формы, противогазов, "железа", боеприпасов и бронемашин.

Боевик Игорь Гиркин (Стрелков) жаловался неустановленному лицу: "Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми". При этом на вопрос журналистов, знает ли он Бурлаку, Гиркин ответил, что "имя знакомое, но точно не помнит", а личность Владимира Ивановича комментировать отказался.

Также в разговорах боевиков с Владимиром Ивановичем и о нем упоминаются фамилии Владислава Суркова, который до 2020 года отвечал в Кремле за украинскую политику, министра обороны РФ Сергея Шойгу и на тот момент командующего Южного военного округа РФ Андрея Сердюкова.

По данным ВВС News, Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). Служил в пограничных войсках в Средней Азии и в ФСБ на Дальнем Востоке. В октябре 2007 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине переведен в Москву, где уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

После 2014 года получил повышение до генерал-полковника и звание героя России (вероятно, секретно, поскольку указ отсутствует в публичном доступе).

В Кремле на вопрос о возможности того, что Бурлака и Владимир Иванович один человек говорят, что "не знают, о чем речь". В ФСБ на запрос журналистов еще не ответили.

был сбит с 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса : погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия : лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.

РФ назвала все "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". Несмотря на начало суда 9 марта, следствие продолжается . Слушания же продолжатся 8 июня.

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