Авиаразведкой НАТО будет заведовать искусственный интеллект

Самолет разведки с комплексом AWACS (фото - пресс-служба НАТО)

Оснащенный авиакомплексами радиообнаружения и наведения (AWACS) разведывательный флот воздушных судов НАТО в течение 15 лет заменят с использованием автономных систем и технологий так называемого искусственного интеллекта. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Вашингтоне.

"Мы планируем их замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых сегодня говорим, - такие как автономные системы, ИИ и Big Data", - уточнил Столтенберг.

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Справка. AWACS - электронная система разведки и управления, устанавливаемая на летательном средстве и предназначенная для дальнего обнаружения объектов противника в воздухе, на земле и на воде, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.

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