Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по территории сектора Газа вчера вечером, 25 июля 2021 года, в ответ на запуск с территории Газы зажигательных воздушных шаров, которые привели к нескольким пожарам на юге Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

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По сообщению израильских военных, авиация поразила несколько зданий на военной базе исламистского движения ХАМАС, а также инфраструктуру, используемую для деятельности группировки. Военные отметили, что база расположена рядом с гражданскими объектами, в том числе школой.

По информации связанного с ХАМАС телеканала Аль-Ресала, ВВС Израиля бомбили районы к западу от Газы и к востоку от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах не поступало.

Палестинские СМИ утверждают, что боевики ХАМАС обстреливали израильские самолеты из пулеметов и якобы смогли сбить беспилотник. Представитель ЦАХАЛ заявил, что военные не получали каких-либо сообщений о сбитых дронах.

Атаке израильской авиации предшествовал запуск с территории Газы зажигательных воздушных шаров, которые вызвали несколько пожаров. В ответ на поджоги Израиль сократил зону рыболовства в секторе Газа с 12 морских миль до шести.

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

16 июня Израиль нанес авиаудары по военной инфраструктуре ХАМАС в Газе.

Денис Юдин

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