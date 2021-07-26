UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 09:39
Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа - Фото
Здания в секторе Газа после майского обострения (Фото – Mohammed Saber, EPA)

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по территории сектора Газа вчера вечером, 25 июля 2021 года, в ответ на запуск с территории Газы зажигательных воздушных шаров, которые привели к нескольким пожарам на юге Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По сообщению израильских военных, авиация поразила несколько зданий на военной базе исламистского движения ХАМАС, а также инфраструктуру, используемую для деятельности группировки. Военные отметили, что база расположена рядом с гражданскими объектами, в том числе школой.

По информации связанного с ХАМАС телеканала Аль-Ресала, ВВС Израиля бомбили районы к западу от Газы и к востоку от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах не поступало.

Палестинские СМИ утверждают, что боевики ХАМАС обстреливали израильские самолеты из пулеметов и якобы смогли сбить беспилотник. Представитель ЦАХАЛ заявил, что военные не получали каких-либо сообщений о сбитых дронах.

Атаке израильской авиации предшествовал запуск с территории Газы зажигательных воздушных шаров, которые вызвали несколько пожаров. В ответ на поджоги Израиль сократил зону рыболовства в секторе Газа с 12 морских миль до шести.

  • В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
  • После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.
  • 16 июня Израиль нанес авиаудары по военной инфраструктуре ХАМАС в Газе.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Цахал Израиль Палестина сектор газа хамас авиаудары
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 