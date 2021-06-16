Израиль нанес авиаудары по сектору Газы впервые с майской эскалации – видео

Израиль впервые с эскалации конфликта с ХАМАС в мае нанес авиаудары по сектору Газы. Об этом сообщает Reuters.

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) написали в Twitter, что нанесли авиаудары по военным комплексам группировки ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис. Они служили "лагерями и местами встречи боевиков" ХАМАС, утверждают в ЦАХАЛе.

Там также заявили, что авиаудары нанесены в ответ на запуск палестинцами шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля. По сообщениям израильских пожарных, они привели к 20 пожарам в населенных пунктах вблизи границы с Газой, отмечает Reuters.

В ЦАХАЛе заявили, что готовы ко всем сценариям, включая "возобновление боевых действий перед лицом продолжающей террористической угрозы из Газы".





תיעוד מתקיפות צה״ל ברצועה: pic.twitter.com/kfSrUE1dBg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2021

Представитель ХАМАС подтвердил израильские атаки и заявил, что палестинцы будут продолжать "оказывать храброе сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме, отмечают журналисты.

Как сообщается, за несколько часов до авиаударов тысячи израильтян, размахивая флагами, собрались у Дамасских ворот Старого города Иерусалима, а затем направились к священной для иудеев Стене Плача. Это вызвало гнев и осуждение палестинцев.

За день до марша Израиль развернул по всей стране систему противоракетной обороны "Железный купол", готовясь к вспышке боевых действий.

В мае происходила эскалация конфликта между Палестиной и Израилем. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

13 июня закончилось 12-летнее пребывание Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Парламент утвердил новое правительство во главе с Нафтали Беннетом.

Марк Сировой

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