Авиаудар по военному училищу в Триполи: 28 погибших

По меньшей мере 28 человек погибли и десятки ранены в результате авиаудара по военному училищу в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что атака могла быть проведена повстанческими силами под командованием генерала Халифы Хафтара, которые базируются в восточной части Ливии. Правительство Ливии, поддерживаемое ООН, борется с повстанцами.
В апреле прошлого года Хафтар начал атаку на Триполи в попытке свергнуть международно признанное правительство.
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