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Авиаудар по военному училищу в Триполи: 28 погибших

Авиаудар по военному училищу в Триполи: 28 погибших - Фото
Антиправительственные граффити в Триполи (Фото: Wael Hamzeh/EPA-EFE)
05.01.2020, 08:47

Атака могла быть проведена силами под командованием Халифы Хафтара

По меньшей мере 28 человек погибли и десятки ранены в результате авиаудара по военному училищу в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что атака могла быть проведена повстанческими силами под командованием генерала Халифы Хафтара, которые базируются в восточной части Ливии. Правительство Ливии, поддерживаемое ООН, борется с повстанцами.

В апреле прошлого года Хафтар начал атаку на Триполи в попытке свергнуть международно признанное правительство.

  • 4 января парламент Ливии поддержал отмену соглашения между Ливией и Турцией, которое предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства Фаиза Сараджа в борьбе против самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара.

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