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Авикатастрофа. В Индии упал советский истребитель МиГ-21, пилот погиб на месте

17.03.2021, 15:54
Авикатастрофа. В Индии упал советский истребитель МиГ-21, пилот погиб на месте - Фото
Истребитель МиГ-21 ВС Индии Фото - JYOTIRMOY895_WIKICOMMONS

Сегодня утром в Индии при взлете с авиабазы Суратгарх упал истребитель МиГ-21 советского производства. В результате падения погиб пилот воздушного судна – капитан Гупта, сообщила в Twitter пресс-служба Воздушных сил Индии.

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Трагедия произошла во время выполнения учебно-боевого задания, говорится в сообщении. Причиной падения, вероятно, стала техническая неисправность самолета.

В предыдущих годах в Индии уже падали истребители, однако в большинстве случаев летчики успевали катапультироваться.

СПРАВКА. МиГ-21 – легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный в СССР. Часто применялся при вооруженных конфликтах. Состоит на вооружении у более чем десятка стран Азии, Африки и Ближнего Востока.
  • 13 марта в Казахстане потерпел крушение военный самолет, два человека выжили.

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Дарья Мостовая
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Индия пилот истребитель миг-21
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