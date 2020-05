Австралиец построил гигантскую кукабарру для поднятия настроения местным жителям

Австралиец Фарвардин Далири сконструировал гигантскую фигуру кукабарры - птицы, которая умеет изображать человеческий смех. Автор уверен, что она сможет поднять настроение местным жителям в период карантина. Об этом он рассказал в Twitter.

Фигура достигает 4,5 метров в высоту и имеет подвижную челюсть, позволяющую ей "смеяться", рассказывает Далири. Изначально скульптура создавалась для местного фестиваля в Таунсвилле, но теперь, по задумке автора, она будет радовать местных жителей.

Жители Австралии любят кукабарр за то, что те поедают ядовитых змей. По словам местных, кукабарра - это "единственное, что может заставить нас смеяться, все остальное сейчас вынуждает нас только плакать".

Used my time in lockdown to build a giant laughing Kookaburra. #giantlaughingkookaburra pic.twitter.com/1GWguIcpA4