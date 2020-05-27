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Австралиец построил гигантскую кукабарру для поднятия настроения местным жителям

Австралиец построил гигантскую кукабарру для поднятия настроения местным жителям - Фото
Фото: скриншот с видео (источник - twitter.com/DrDaliri)
27.05.2020, 10:59

Скульптура быстро стала популярной благодаря "смеху", который очень напоминает человеческий

Австралиец Фарвардин Далири сконструировал гигантскую фигуру кукабарры - птицы, которая умеет изображать человеческий смех. Автор уверен, что она сможет поднять настроение местным жителям в период карантина. Об этом он рассказал в Twitter.

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Фигура достигает 4,5 метров в высоту и имеет подвижную челюсть, позволяющую ей "смеяться", рассказывает Далири. Изначально скульптура создавалась для местного фестиваля в Таунсвилле, но теперь, по задумке автора, она будет радовать местных жителей.

кукабарра (twitter.com/MickKime)

Жители Австралии любят кукабарр за то, что те поедают ядовитых змей. По словам местных, кукабарра - это "единственное, что может заставить нас смеяться, все остальное сейчас вынуждает нас только плакать".

СПРАВКА. Кукабарра (смеющаяся кукабарра) - хищная птица среднего размера и плотного телосложения из семейства зимородков, ее длина может достигать полуметра. Свое второе название эти птицы получили благодаря умению издавать звуки, напоминающие человеческий смех.
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Дарья Мостовая
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