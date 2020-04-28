Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.04.2020, 12:18

Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото

1 / 7
Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото
Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото
Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фотоИз-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото

Раньше в любимых местах обитания фламинго велись строительные работы, но теперь места на болотах опустели - и птицы вернулись домой

В индийский мегаполис Мумбаи в этом году вернулось более полутора тысяч розовых фламинго. Ученые Бомбейского общества естествознания считают, что причиной этого стало снижение активности людей в период карантина, пишет местное издание The Print.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По сравнению с прошлым годом миграция фламинго увеличилась на 25%, отмечают ученые. Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало "идеальные условия для ночлега фламинго", говорится в источнике.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • 7 апреля сообщалось, что в закрытом на карантин гонконгском зоопарке впервые за десять лет начали спаривать панды.
  • 17 апреля в сеть попали фото львов из национального парка ЮАР, которые воспользовались карантином и уснули прямо на дороге.

Читайте также: В Израиле шакалы "оккупировали" пустой парк - фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: фламинго, Мумбаи, карантин, коронавирус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото
Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Материалы по теме
В Киеве снова самый грязный воздух в мире – рейтинг
Киев В Киеве снова самый грязный воздух в мире – рейтинг
У берегов Антарктиды разрушается крупнейший в мире айсберг А-68 – видео
Мир У берегов Антарктиды разрушается крупнейший в мире айсберг А-68 – видео
Популярное
фото/видео
Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото
Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото
В Киевской области задержали банду: грабили фермеров и бизнесменов - видео, фото
В Киевской области задержали банду: грабили фермеров и бизнесменов - видео, фото 10:55
В Черном море нашли потопленный нацистами теплоход: на его борту погибли тысячи
В Черном море нашли потопленный нацистами теплоход: на его борту погибли тысячи 09:43
Пентагон опубликовал три видео с НЛО
Пентагон опубликовал три видео с НЛО 07:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 