Из-за карантина в Мумбаи вернулось рекордное количество розовых фламинго - фото

В индийский мегаполис Мумбаи в этом году вернулось более полутора тысяч розовых фламинго. Ученые Бомбейского общества естествознания считают, что причиной этого стало снижение активности людей в период карантина, пишет местное издание The Print.

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По сравнению с прошлым годом миграция фламинго увеличилась на 25%, отмечают ученые. Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало "идеальные условия для ночлега фламинго", говорится в источнике.

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7 апреля сообщалось, что в закрытом на карантин гонконгском зоопарке впервые за десять лет начали спаривать панды.

17 апреля в сеть попали фото львов из национального парка ЮАР, которые воспользовались карантином и уснули прямо на дороге.

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