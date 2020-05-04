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Полиция в Британии пыталась поймать сбежавшего тигра. Он оказался скульптурой

Полиция в Британии пыталась поймать сбежавшего тигра. Он оказался скульптурой - Фото
Скульптор Джульетт Симпсон с "тигром" (фото - twitter.com/Yurukuyaru)
04.05.2020, 10:11

Полицейские выехали на поиски тигра с оружием и вертолетом. По прибытию выяснилось, что тревога была ложной, а тигр - ненастоящим.

На прошлой неделе в полицию британского графства Кент поступил звонок, что в местном лесу "видели тигра, сбежавшего из зоопарка". Правоохранители прибыли на место и нашли хищника, но тот оказался натурально выполненной скульптурой, сообщает The Guardian.

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Сразу же после звонка вооруженные полицейские выехали в поселок Андерривер; для поисков им также выделили вертолет. На месте их встретила 85-летняя Джульетт Симпсон - автор скульптуры того самого тигра, которого они собирались искать в лесу. Она объяснила, что узнала о звонке соседа в полицию и сразу поняла, что речь идет о "ее тигре". 

Симпсон рассказала, что слепила тигра из эпоксидной смолы и проволоки, и что он "живет" в лесу последние 20 лет. Когда полицейские приехали в поселок, она просто отвела их к скульптуре.

(twitter.com_Yurukuyaru)

Действия правоохранителей можно понять, пишет издание: в графстве Кент расположено несколько сафари-парков, откуда неоднократно сбегали хищники.

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Дарья Мостовая
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курьез тигр скульптура Джульетт Симпсон
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