В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых тигров: фото

На столичном Жуковом острове, на частной территории обнаружены шесть тигров, содержащихся в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Там рассказали, что информация о тиграх поступила от местной жительницы.
"Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Сейчас решается вопрос по устройству тигров в "спецучреждения", сообщили в полиции.
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