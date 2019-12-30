В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых тигров: фото

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На столичном Жуковом острове, на частной территории обнаружены шесть тигров, содержащихся в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что информация о тиграх поступила от местной жительницы.

"Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Сейчас решается вопрос по устройству тигров в "спецучреждения", сообщили в полиции.

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