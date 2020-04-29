Сюр. Испанский чиновник решил продезинфицировать пляж белизной

Пляж возле поселка Саара-де-лос-Атунес (источник - twitter.com/InfoZaharAtunes,)

На прошлой неделе местный чиновник на юге Испании Августин Конехо решил, что пляж возле поселка Саара-де-лос-Атунес необходимо продезинфицировать от коронавируса белизной. Он мотивировал это тем, что на пляж после карантина вскоре вернутся дети. Об этом сообщает The Guardian.

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Дезинфекция была произведена при помощи нескольких тракторов. Они в течение одного дня опрыскали весь пляж отбеливателем

Такие действия возмутили испанских экологов, которые подчеркнули абсурдность произошедшей ситуации. "Пляж - это живая экосистема. Когда вы опрыскиваете его отбеливателем, то просто убиваете", - отметила глава местной ассоциации экологов Мария Бенитес. К тому же этот пляж всегда был местом гнездования для ряда перелетных птиц.

После опрыскивания песка отбеливателем экологи подали жалобу на действия чиновника в местные органы власти, а также обратились в испанский филиал Greenpeace. Чиновник объяснил, что дезинфекция пляжа производилась "с лучшими намерениями", чтобы защитить детей, но извинился за свое решение.

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10 апреля 2020 года в ВОЗ отметили, что распространение коронавируса замедлилось в четырех странах, включая Испанию.

13 апреля в Испании частично ослабили коронавирусный карантин.

22 апреля испанским детям до 14 лет разрешили выходить на улицу.

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