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Сюр. Испанский чиновник решил продезинфицировать пляж белизной

Сюр. Испанский чиновник решил продезинфицировать пляж белизной - Фото
Пляж возле поселка Саара-де-лос-Атунес (источник - twitter.com/InfoZaharAtunes,)
29.04.2020, 16:27

Таким образом он хотел уберечь детей из местного поселка от коронавируса. Позже чиновник извинился за свое решение

На прошлой неделе местный чиновник на юге Испании Августин Конехо решил, что пляж возле поселка Саара-де-лос-Атунес  необходимо продезинфицировать от коронавируса белизной. Он мотивировал это тем, что на пляж после карантина вскоре вернутся дети. Об этом сообщает The Guardian.

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Дезинфекция была произведена при помощи нескольких тракторов. Они в течение одного дня опрыскали весь пляж отбеливателем

Такие действия возмутили испанских экологов, которые подчеркнули абсурдность произошедшей ситуации. "Пляж - это живая экосистема. Когда вы опрыскиваете его отбеливателем, то просто убиваете", - отметила глава местной ассоциации экологов Мария Бенитес. К тому же этот пляж всегда был местом гнездования для ряда перелетных птиц.

После опрыскивания песка отбеливателем экологи подали жалобу на действия чиновника в местные органы власти, а также обратились в испанский филиал Greenpeace. Чиновник объяснил, что дезинфекция пляжа производилась "с лучшими намерениями", чтобы защитить детей, но извинился за свое решение.

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  • 10 апреля 2020 года в ВОЗ отметили, что распространение коронавируса замедлилось в четырех странах, включая Испанию.
  • 13 апреля в Испании частично ослабили коронавирусный карантин.
  • 22 апреля испанским детям до 14 лет разрешили выходить на улицу.

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Дарья Мостовая
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