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Коронавирус. В Испании правительство после протестов разрешило детям гулять

Коронавирус. В Испании правительство после протестов разрешило детям гулять - Фото
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья (Фото - Chema Moya, EPA)
22.04.2020, 08:00

После протеста в соцсетях и в Мадриде в Минздраве Испании решили позволить с 26 апреля детям до 14 лет выходить на прогулки

Со следующих выходных в Испании разрешат детям выходить на прогулки в связи с ослаблением карантина. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, сообщает Reuters.

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Перед этим правительство Испании заявило о том, что маленьким детям, которым на данный момент запрещено покидать дом по любой причине, будет позволено сопровождать родителей в магазин за едой или лекарствами.

Такое решение вызвало жесткую критику в социальных сетях, где распространялись призывы позволить детям играть на улице. В Мадриде в знак протеста люди на балконах стучали по сковородам и кастрюлям.

В ответ министр здравоохранения заявил, что правительство прислушивается и с 26 апреля детям моложе 14 лет будет разрешено гулять. Илья обещал в ближайшие дни уточнить, где и когда будут разрешены прогулки.

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В то же время Илья заявил, что, несмотря на сокращение новых случаев заболевания COVID-19, страна еще не готова к значительному смягчению карантина, который остается одним из самых жестких в Европе.

  • 10 апреля в ВОЗ заявили, что "долгожданное замедление" эпидемии происходит в Италии, Германии, Испании и Франции
  • 13 апреля в Испании частично ослабили карантин.
  • По последним данным, в Испании 204 178 заразившихся коронавирусом, умерло 21 282 человека, 82 514 выздоровело.

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Денис Юдин
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испания карантин коронавирус COVID-19 Сальвадор Илья
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