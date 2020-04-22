Коронавирус. В Испании правительство после протестов разрешило детям гулять

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья (Фото - Chema Moya, EPA)

Со следующих выходных в Испании разрешат детям выходить на прогулки в связи с ослаблением карантина. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, сообщает Reuters.

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Перед этим правительство Испании заявило о том, что маленьким детям, которым на данный момент запрещено покидать дом по любой причине, будет позволено сопровождать родителей в магазин за едой или лекарствами.

Такое решение вызвало жесткую критику в социальных сетях, где распространялись призывы позволить детям играть на улице. В Мадриде в знак протеста люди на балконах стучали по сковородам и кастрюлям.

В ответ министр здравоохранения заявил, что правительство прислушивается и с 26 апреля детям моложе 14 лет будет разрешено гулять. Илья обещал в ближайшие дни уточнить, где и когда будут разрешены прогулки.

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В то же время Илья заявил, что, несмотря на сокращение новых случаев заболевания COVID-19, страна еще не готова к значительному смягчению карантина, который остается одним из самых жестких в Европе.

10 апреля в ВОЗ заявили , что "долгожданное замедление" эпидемии происходит в Италии, Германии, Испании и Франции

заявили 13 апреля в Испании частично ослабили карантин.

По последним данным , в Испании 204 178 заразившихся коронавирусом, умерло 21 282 человека, 82 514 выздоровело.

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