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Австралия будет производить вакцины AstraZeneca против COVID-19

21.03.2021, 16:34
Австралия будет производить вакцины AstraZeneca против COVID-19 - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (скриншот из видео CBS News)

Сегодня, 21 марта, в Австралии одобрили производство вакцин AstraZeneca против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на сайте австралийского Управления терапевтических препаратов (TGA).

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Как отмечается, производить препарат будет компания CSL – Seqirus, которая готовилась к получению этого разрешения в течение шести месяцев.

В сообщении говорится, что специальное одобрение со стороны TGA требовалось для обеспечения того, чтобы вакцина местного производства имела точно такой же состав и эффективность, что и ееа зарубежный аналог, имела такое же качество и не содержала контаминантов.

По информации TGA, вакцина производится на двух предприятиях в пригороде Мельбурна. CSL-Behring Australia в Бродмидоусе производит активное сырье для вакцины, а дозированием вакцины, наполнением флаконов и их упаковкой занимаются в Seqirus в Парквилле (компания CSL). На этих объектах также проводится контроль качества сырья и продукции.

Как ожидается, первые партии будут выпущены в ближайшие несколько дней.

Правительство Австралии уже закупило 50 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые будут производиться от их имени CSL. Это станет основой австралийской программы вакцинации против COVID-19 в ближайшие месяцы.

  • 20 марта в Украине против COVID-19 привили 3968 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привили 108 310 человек.

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Наталия Медведева
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AstraZeneca Австралия коронавирус вакцина вакцинация
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