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Австралия изменила свой гимн – одна из его строк не отражала историю коренного населения

01.01.2021, 12:27
Австралия изменила свой гимн – одна из его строк не отражала историю коренного населения - Фото
Скотт Моррисон (Фото - ЕРА)

Австралия убрала из гимна упоминание о том, что страна "молодая и свободная" – это связано с тем, что коренные народы континента являются старейшей цивилизацией в мире. Об этом пишет Reuters.

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По словам премьер-министра государства Скотта Моррисона, гимн должен отражать историю более 300 национальных этнических и языковых групп, живших на территории Австралии до появления колонистов.

Отныне строка "Ибо мы молоды и свободны" будет заменена на "Потому что мы едины и свободны". Моррисон отметил, что такая замена ничего не отменяет – напротив, "это многое добавляет" в смысл гимна страны. 

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Станислав Стороженко
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Австралия гимн Скотт Моррисон коренное население

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