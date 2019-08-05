Австралия не намерена размещать ракеты США на своей территории

Скотт Моррисон (фото - скриншот)

5 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что американские ракеты средней дальности на территории Австралии размещены не будут. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом глава австралийского правительства развеял слухи, появившиеся после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил о намерениях США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Моррисон также сообщил, что в Канберре пока не получали просьб Вашингтона о размещении ракет на австралийской территории.

"Нас об этом не просили, с нами этот вопрос не обсуждали и никаких позиций нам не сообщали", - подытожил Моррисон.

В течение выходных члены правительств США и Австралии проводили переговоры в Сиднее. Они завершились совместным заявлением, в котором союзники обязались усилить противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку обе стороны все больше обеспокоены усиливающимся влиянием Пекина.

Читайте также: Путин предупредил о ничем не сдерживаемой гонке вооружений