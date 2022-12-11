Австралия присоединилась к санкциям против производителя иранских дронов Shahed

Австралия 10 декабря присоединилась к санкциям против иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотные летательные аппараты для России и таким образом поддерживающей ее агрессию против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии.

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Под санкции попали также трое иранских генералов, причастных к поставке дронов для России: Мохаммад Хоссейн Багери (начальник штаба вооруженных сил Ирана), Амир Али Хаджизаде (командующий Воздушно-космическими силами Ирана) и Саид Агаджани (командующий).

Командование Воздушных сил ВСУ 10 декабря сообщило, что российские военные нанесли удар по югу Украины с использованием беспилотников Shahed-136 и Shahed-131. Десять из них сбили, но остальные нанесли сильный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры в Одессе.

По оценке вашингтонского Института изучения войны, россияне, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для более холодной погоды и возобновили их использование для ударов по украинским городам впервые после продолжительного перерыва.

Увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников последовало за недавним сообщением NBC News, в котором высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства – прежде всего дроны-камикадзе.

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Андрій Водяний

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