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Австралия присоединилась к санкциям против производителя иранских дронов Shahed

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 09:40
Австралия присоединилась к санкциям против производителя иранских дронов Shahed - Фото
Уламки безпілотника Shahed-136 (Фото - Вікіпедія)

Австралия 10 декабря присоединилась к санкциям против иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотные летательные аппараты для России и таким образом поддерживающей ее агрессию против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии.

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Под санкции попали также трое иранских генералов, причастных к поставке дронов для России: Мохаммад Хоссейн Багери (начальник штаба вооруженных сил Ирана), Амир Али Хаджизаде (командующий Воздушно-космическими силами Ирана) и Саид Агаджани (командующий).

Командование Воздушных сил ВСУ 10 декабря сообщило, что российские военные нанесли удар по югу Украины с использованием беспилотников Shahed-136 и Shahed-131. Десять из них сбили, но остальные нанесли сильный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры в Одессе.

По оценке вашингтонского Института изучения войны, россияне, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для более холодной погоды и возобновили их использование для ударов по украинским городам впервые после продолжительного перерыва.

Увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников последовало за недавним сообщением NBC News, в котором высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства – прежде всего дроны-камикадзе.

Читайте также: Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране

Андрій Водяний
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санкции война Иран Австралия Shahed
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