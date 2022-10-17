Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране
17.10.2022, 20:48
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)
Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала в Twitter спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.
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На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022 года, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфахан.
В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.
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- Утром армия России ударила дронами по центру Киева.
- В результате атаки по Киеву произошел взрыв в жилом доме, погибли четыре человека.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.
- Предоставление оружия для ведения захватнической войны и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины, заявили в МИД.
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