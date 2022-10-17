Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране

Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала в Twitter спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.

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На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022 года, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфахан.

В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.

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Оксана Житнюк

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