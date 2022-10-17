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Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 20:48
Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала в Twitter спутниковый снимок иранского завода, где производятся дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины.

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На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022 года, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфахан.

В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.

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Появилось спутниковое фото базы производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране

Читайте также: Не стрелять, не трогать, не снимать. Что делать при атаке дронов Shahed-136 – инструкция

Оксана Житнюк
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Иран дрон завод беспилотник Shahed-136
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