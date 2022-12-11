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Россия снова бьет иранскими дронами. ВСУ объяснили это потеплением, ISW – их модернизацией

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 06:34
Россия снова бьет иранскими дронами. ВСУ объяснили это потеплением, ISW – их модернизацией - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)

Россия после продолжительного перерыва возобновила воздушные атаки на Украину с использованием иранских беспилотников. В Вооруженных Силах Украины предположили, что это может быть связано с потеплением, но вашингтонский Институт изучения войны предполагает, что на самом деле дроны были модифицированы для применения при низких температурах.

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Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 10 декабря в эфире единого телемарафона сказала, что россияне начали применять дроны сразу после того, как закончились морозы.

"Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия отличаются, и в том числе их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", – сказала она.

ISW в своей сводке указывает, что перерыв в применении большого количества иранских дронов длился три недели.

"Увеличение интенсивности атак российских беспилотников может указывать на то, что за три недели перерыва российские войска накопили большое количество беспилотников, или что Россия недавно получила или собирается получить в ближайшее время новую партию беспилотников из Ирана. ISW также предполагает, что российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для более холодной погоды", – говорится в сводке.

СПРАВКА. Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно научились сбивать подавляющее большинство "шахедов".

Читайте также: Россия заказала у Ирана "сотни" баллистических ракет и беспилотников – источник dpa в ООН

Андрій Водяний
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Shahed-136 БПЛА война
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