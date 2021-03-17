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Австралия выделяет $15 млн на изучение психоделиков в лечении психических расстройств

17.03.2021, 21:52
Австралия выделяет $15 млн на изучение психоделиков в лечении психических расстройств - Фото
MDMA (Фото: EPA)

Правительство Австралии выделило грант в $15 млн на исследования по использованию психоделических веществ, таких как псилоцибин и MDMA, в лечении тяжелых психических заболеваний. Об этом сообщает местное издание The Australian.

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В частности, эффект психоделиков будут изучать в случаях посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), серьезных депрессивных расстройств, зависимостей и расстройств пищевого поведения.

Издание пишет, что 4 миллиона австралийцев ежегодно страдают психическими расстройствами.

Австралийское правительство приняло решение о выделении гранта, основываясь на появляющейся информации о потенциальном лечении психических заболеваний, устойчивых к традиционным методам, с помощью таких веществ как кетамин (средство для наркоза, обладающее диссоциативным эффектом), псилоцибин (галюциногенные грибы) и MDMA (входит в состав экстази).

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США недавно заявило, что псилоцибиновые грибы являются "прорывной терапией" в лечении большого депрессивного расстройства.

"Первые результаты испытаний в Австралии и за рубежом чрезвычайно обнадеживают, но необходимы дополнительные исследования, прежде чем психиатры смогут использовать эти подходы вне контролируемых клинических испытаний", – сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

Помощник премьер-министра по вопросам психического здоровья Дэвид Коулман сказал, что психическое здоровье и предотвращение самоубийств – одни из главных приоритетов правительства.

"Последствия психических заболеваний разрушительны для отдельных людей, семей и сообществ", – сказал он.

  • В августе 2019 года в британском Бристоле ученые попробовали использовать небольшие дозы MDMA для лечения алкоголизма и заявили о безопасности подобной терапии.
  • В январе 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало расширенный доступ на использование MDMA в терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Вадим Ребрина
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наркотики Австралия психиатрия психоделики
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