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Австрийские ученые вырастили микробов на камне с Марса: фото

25.02.2021, 13:33
Австрийские ученые вырастили микробов на камне с Марса: фото - Фото
Выращенные микробы (источник - medienportal.univie.ac.at)

Ученые из Вены смогли вырастить на камне с Марса, микробов-экстремофилов – они способны жить и размножаться практически в любых экстремальных условиях. Для эксперимента они использовали кусочек измельченного метеорита Черная красавица, пишет медиапортал Венского университета.

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"Мы поступили довольно смело – раздробили несколько граммов марсианского камня, чтобы попробовать воссоздать один из возможных видов древней и самой простой формы жизни на Марсе", – подчеркнула одна из ученых Татьяна Милоевич.

По словам исследователей, скорее всего на Марсе, если и могла существовать жизнь, то по меркам Земли она имела облик экстремофилов.

В результате эксперимента ученым удалось вырастить микробов, которые позже создали прочную минеральную оболочку, состоящую из "комплексных фосфатов железа, марганца и алюминия". Теперь по этим признакам можно будет искать следы жизни и на самом Марсе, отметили исследователи.

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Дарья Мостовая
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Марс фото камень микробы
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