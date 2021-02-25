Австрийские ученые вырастили микробов на камне с Марса: фото

Ученые из Вены смогли вырастить на камне с Марса, микробов-экстремофилов – они способны жить и размножаться практически в любых экстремальных условиях. Для эксперимента они использовали кусочек измельченного метеорита Черная красавица, пишет медиапортал Венского университета.

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"Мы поступили довольно смело – раздробили несколько граммов марсианского камня, чтобы попробовать воссоздать один из возможных видов древней и самой простой формы жизни на Марсе", – подчеркнула одна из ученых Татьяна Милоевич.

По словам исследователей, скорее всего на Марсе, если и могла существовать жизнь, то по меркам Земли она имела облик экстремофилов.

В результате эксперимента ученым удалось вырастить микробов, которые позже создали прочную минеральную оболочку, состоящую из "комплексных фосфатов железа, марганца и алюминия". Теперь по этим признакам можно будет искать следы жизни и на самом Марсе, отметили исследователи.

В январе 2021 года NASA засняло "улыбку" марсианского кратера - за последние 10 лет она стала шире: фото.

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Дарья Мостовая

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