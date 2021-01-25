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NASA засняло "улыбку" марсианского кратера: за последние 10 лет она стала шире – фото

25.01.2021, 11:45
NASA засняло
Улыбающийся кратер (источник - uahirise.org)

В NASA сфотографировали кратер на Марсе "счастливое лицо" и сравнили кадры со снимками 2011 года – оказалось, что "улыбка" кратера за эти десять лет стала еще шире. Снимки были сделаны камерой HiRISE и размещены на их официальном сайте.

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Для чистоты эксперимента обе фотографии были сделаны в одно время года.

Сравнив их, в NASA обратили внимание, что из-за высокой температуры Солнца на поверхности планеты усилилась тепловая эрозия, которая увеличила "улыбку лица" кратера, а "нос", ранее состоящий из двух точек, слился в единую линию.

Кроме того, по прошествии десяти лет усилился цвет кратера, что может быть связано с количеством яркого инея, отметили исследователи.

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Дарья Мостовая
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