Автомобиль протаранил статую истукана на острове Пасхи: она разрушена – фото

Автомобиль протаранил и разрушил древнюю статую истукана на острове Пасхи. Об этом пишет BBC News Русская служба.
Сообщается, что статуе нанесен непоправимый ущерб – от нее осталась груда камней. Также была снесена и платформа, на которой стоял монумент.
Водителя автомобиля задержали по подозрению в порче памятника культуры. Мэр острова Эдмундс Паоа настаивает на введении особых правил дорожного движения вблизи статуй.
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"Все были против установления особых правил дорожного движения вблизи священных мест - но мы, местный совет, объясняли, какая опасность существует. Мы прекрасно знали, чем чреват рост числа туристов и жителей на острове. Нас не послушали, и вот результат", - жалуется он.
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Фото - Mau Henua, Facebook