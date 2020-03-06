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Автомобиль протаранил статую истукана на острове Пасхи: она разрушена – фото

Автомобиль протаранил статую истукана на острове Пасхи: она разрушена – фото - Фото
Истуканы на острове Пасхи (Фото: pixabay.com)
06.03.2020, 13:49

Машина врезалась в статую истукана - символ острова Пасхи. От монумента и платформы осталась лишь груда камней, водитель задержан

Автомобиль протаранил и разрушил древнюю статую истукана на острове Пасхи. Об этом пишет BBC News Русская служба.

Сообщается, что статуе нанесен непоправимый ущерб – от нее осталась груда камней. Также была снесена и платформа, на которой стоял монумент.

Водителя автомобиля задержали по подозрению в порче памятника культуры. Мэр острова Эдмундс Паоа настаивает на введении особых правил дорожного движения вблизи статуй.

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"Все были против установления особых правил дорожного движения вблизи священных мест - но мы, местный совет, объясняли, какая опасность существует. Мы прекрасно знали, чем чреват рост числа туристов и жителей на острове. Нас не послушали, и вот результат", - жалуется он.

СПРАВКА. Статуи истуканов являются символом острова Пасхи и привлекают к нему туристов со всего мира. Самая большая из них весит 74 тонны и достигает 10 метров в высоту.

Древний народ рапануйцев создавал эти статуи в период между 1400 и 1650 годами. Около 1000 статуй установили кругом по периметру острова лицом к его центру. Каждый истукан символизирует дух предков-создателей и является священным для местных жителей.

Недавнее исследование показало, что возведение статуй делало остров более плодородным - почву постоянно удобряли базальтовые породы.

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Фото - Mau Henua, Facebook

Марк Сировой
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