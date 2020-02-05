Банкира с зарплатой $1 млн отстранили от работы за кражу сэндвича

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Американская корпорация Citigroup отстранила от работы одного из своих сотрудников. Его обвиняют в краже сэндвича из столовой. Об этом сообщает BBC News Україна.

По данным СМИ, зарплата отстраненного сотрудника составляла $1 млн в год. Он присоединился к Citigroup в 2017 году, а до этого семь лет проработал в HSBC. До отстранения он занимал должность начальника отдела, занимающегося торговлей высокодоходными облигациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

В компании не знают, происходили ли кражи регулярно. Также там отказались комментировать эту ситуацию журналистам.

15 февраля 2019 года в Словении депутат правящей партии ушел в отставку из-за кражи сэндвича в магазине.

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