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Банкира с зарплатой $1 млн отстранили от работы за кражу сэндвича

Банкира с зарплатой $1 млн отстранили от работы за кражу сэндвича - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.02.2020, 10:34

Коллеги отстраненного сотрудника рассказали журналистам, что тот был успешным трейдером и пользовался уважением в профессиональных кругах

Американская корпорация Citigroup отстранила от работы одного из своих сотрудников. Его обвиняют в краже сэндвича из столовой. Об этом сообщает BBC News Україна.

По данным СМИ, зарплата отстраненного сотрудника составляла $1 млн в год. Он присоединился к Citigroup в 2017 году, а до этого семь лет проработал в HSBC. До отстранения он занимал должность начальника отдела, занимающегося торговлей высокодоходными облигациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. 

В компании не знают, происходили ли кражи регулярно. Также там отказались комментировать эту ситуацию журналистам.

  • 15 февраля 2019 года в Словении депутат правящей партии ушел в отставку из-за кражи сэндвича в магазине. 

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