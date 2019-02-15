В Словении депутат подал в отставку: украл сэндвич в магазине

Дарий Крайчич (фото - nova24tv.si)

Депутат правящей партии парламента Словении Список Марьяна Шареца Дарий Крайчич ушел в отставку из-за кражи сэндвича в магазине Любляны. Об этом сообщает местный телеканал Nova 24 TV.

Он объяснил это тем, что работники магазина рбщались между собой, игнорировали его, "обращались как с воздухом". Он решил проверить систему безопасности и вышел с сэндвичем на улицу.

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"Я простоял, наверное, минуты три у прилавка", - сказал он. "Никто не шел за мной, не кричал", - добавил политик.

Крайчич рассказал об этом своим коллегам на заседании комитета и те посмеялись. Председатель фракции Бран Голубович осудил его поведение и назвал "неприемлемым".

В итоге Крайчич по собственному желанию сложил депутатские полномочия - "в соответствии с высокими этическими стандартами партии".

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