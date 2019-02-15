Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.02.2019, 09:33

В Словении депутат подал в отставку: украл сэндвич в магазине

В Словении депутат подал в отставку: украл сэндвич в магазине - Фото
Дарий Крайчич (фото - nova24tv.si)

Дарий Крайчич рассказал об этом своим коллегам на заседании комитета и те посмеялись, но не председатель фракции в парламенте

Реклама
Реклама

Депутат правящей партии парламента Словении Список Марьяна Шареца Дарий Крайчич ушел в отставку из-за кражи сэндвича в магазине Любляны. Об этом сообщает местный телеканал Nova 24 TV.

Он объяснил это тем, что работники магазина рбщались между собой, игнорировали его, "обращались как с воздухом". Он решил проверить систему безопасности и вышел с сэндвичем на улицу.

Реклама

"Я простоял, наверное, минуты три у прилавка", - сказал он. "Никто не шел за мной, не кричал", - добавил политик.

Крайчич рассказал об этом своим коллегам на заседании комитета и те посмеялись. Председатель фракции Бран Голубович осудил его поведение и назвал "неприемлемым".

В итоге Крайчич по собственному желанию сложил депутатские полномочия - "в соответствии с высокими этическими стандартами партии".

Смотрите также:  Трамп заказал в Белый дом более 300 бургеров и пиццу: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: отставка, депутат, кража, словения, список Марьяна Шареца, Любляна, сэндвич, Дарий Крайчич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 