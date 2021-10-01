Барбадос объявил о независимости от власти британской короны
01.10.2021, 13:06
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли (Фото: John Angelilo/EPA)
Островное государство Барбадос объявило о своей независимости от власти британской короны, сообщает агентство СNW.
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Парламент Барбадоса одобрил поправку к конституции, которая 30 ноября лишит королеву Британии Елизавету II статуса правительницы острова. После этого Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой.
По словам премьер-министра Мии Моттли, переговоры по этой поправке шли с 1998 года. Следующим шагом станет проведение первых в истории государства президентских выборов. При этом Барбадос не будет менять свое название.
СПРАВКА. Барбадос, островное государство в Карибском бассейне, был колонией Великобритании с 1627 года. В 1966 году остров получил независимость, но сохранил формальную связь с британской монархией: главой государства считалась королева Елизавета II, представленная генерал-губернатором. Другие страны Карибского бассейна, такие как Доминика, Гайана и Тринидад и Тобаго, стали республиками в 1970-х годах.
- В 2018 году Барбадос назначил американскую певицу Рианну чрезвычайным и полномочным послом своей страны.
- О намерении сместить королеву с поста главы государства и стать республикой Барбадос объявил еще в сентябре 2020 года. Тогда Букингемский дворец заявил, что это дело правительства и народа Барбадоса.
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