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Барбадос объявил о независимости от власти британской короны

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 13:06
Барбадос объявил о независимости от власти британской короны - Фото
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли (Фото: John Angelilo/EPA)

Островное государство Барбадос объявило о своей независимости от власти британской короны, сообщает агентство СNW.

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Парламент Барбадоса одобрил поправку к конституции, которая 30 ноября лишит королеву Британии Елизавету II статуса правительницы острова. После этого Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой.

По словам премьер-министра Мии Моттли, переговоры по этой поправке шли с 1998 года. Следующим шагом станет проведение первых в истории государства президентских выборов. При этом Барбадос не будет менять свое название.

СПРАВКА. Барбадос, островное государство в Карибском бассейне, был колонией Великобритании с 1627 года. В 1966 году остров получил независимость, но сохранил формальную связь с британской монархией: главой государства считалась королева Елизавета II, представленная генерал-губернатором. Другие страны Карибского бассейна, такие как Доминика, Гайана и Тринидад и Тобаго, стали республиками в 1970-х годах.

Читайте также: В украинском порту задержали судно под флагом Барбадоса за загрязнение Черного моря

Елизавета Кумбер
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