Байден хочет направить $6,9 млрд на противодействие российской агрессии и поддержку НАТО

Президент США Джо Байден внес предложение о бюджете страны на 2023 год, где предусмотрено увеличение финансирования безопасности – как на внутреннем, так и на международном уровне, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Предлагаемый бюджет включает дополнительные $6,9 млрд для Европейской инициативы сдерживания и НАТО, и "противодействия агрессии России для поддержки Украины".

Сегодня Байден представит детали своего предложения в бюджет. Именно для поддержки Украины предлагается выделить $682 млн.

Шаланда Янг, директор Административно-бюджетного управления США, сказала, что это предложение является "одним из крупнейших в истории США инвестиций в национальную безопасность".

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.