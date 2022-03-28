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Байден хочет направить $6,9 млрд на противодействие российской агрессии и поддержку НАТО

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 19:55
Байден хочет направить $6,9 млрд на противодействие российской агрессии и поддержку НАТО - Фото
Джо Байден, фото - ЕРА

Президент США Джо Байден внес предложение о бюджете страны на 2023 год, где предусмотрено увеличение финансирования безопасности – как на внутреннем, так и на международном уровне, пишет CNN.

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Предлагаемый бюджет включает дополнительные $6,9 млрд для Европейской инициативы сдерживания и НАТО, и "противодействия агрессии России для поддержки Украины".

Сегодня Байден представит детали своего предложения в бюджет. Именно для поддержки Украины предлагается выделить $682 млн.

Шаланда Янг, директор Административно-бюджетного управления США, сказала, что это предложение является "одним из крупнейших в истории США инвестиций в национальную безопасность".

Валерия Давыдова
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Россия Украина США война байден
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