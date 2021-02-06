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Байден о Трампе: У него беспорядочное поведение, не нужно раскрывать ему разведданые – CBS

06.02.2021, 12:45
Байден о Трампе: У него беспорядочное поведение, не нужно раскрывать ему разведданые – CBS - Фото
Джо Байден (фото - EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, бывший глава государства Дональд Трамп не должен больше получать данные разведки, так как это не принесет никакой пользы и к тому же 45-й президент Соединенных Штатов продемонстрировал беспорядочность своего поведения. Об этом глава США сказал в интервью CBS.

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По традиции экс-президенты США могут в качестве любезности получать данные, полученные от американской разведки, однако Байден заявил, что будет выступать против этого.

На вопрос интервьюера Норы О'Доннелл "должен ли бывший президент Трамп по-прежнему получать брифинги разведки" нынешний глава государства ответил, что "думаю, что нет".

- Почему нет? – уточнила О'Доннелл.

- Из-за его беспорядочного поведения, не связанного с восстанием, – ответил Байден, не став при этом вдаваться в подробности.

"Я бы предпочел не спекулировать вслух. Я просто думаю, что ему не нужно получать эти брифинги. Какую ценность даст ему отчет разведки? Что за этим последует, кроме того, что он может совершить промах и рассказать что-то лишнее?", – отметил президент.

  • 22 января 2021 года Байден поручил разведке собрать данные о враждебных действиях РФ и отравлении Навального.

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Дарья Мостовая
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США дональд трамп джо байден данные разведки
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