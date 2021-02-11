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Байден отменил чрезвычайное положение на юге США и постройку стены на границе с Мексикой

11.02.2021, 21:39
Байден отменил чрезвычайное положение на юге США и постройку стены на границе с Мексикой - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден отменил указ о чрезвычайном положении на юге страны, изданный его предшественником Дональдом Трампом для финансирования строительства стены на границе в Мексикой. Об этом говорится в письме Байдена в Конгресс, опубликованном на сайте Белого дома.

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Как пишет президент США, он установил, что объявление ЧП на южной границе было необоснованным.

"Политика моей администрации состоит в том, чтобы больше не перенаправлять доллары американских налогоплательщиков на строительство стены на границе, и я инициирую тщательный анализ всех ресурсов, ассигнованных или перенаправленных для этой цели", – написал Байден.

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Наталия Медведева
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