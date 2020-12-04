Байден попросит американцев носить маски. Пока что не навсегда, а только 100 дней

Избранный президент Джо Байден заявил, что после принятия присяги обратится к американцам с призывом начать носить маски, хотя бы первые 100 дней его президентства, передает CNN. Кроме того, Байден заявил о своем желании привиться от COVID-19.

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"Всего 100 дней в масках, а не навсегда. Сто дней. И я думаю, что мы увидим значительное сокращение (заболеваемости – ред.)", – подчеркнул Байден.

Кроме того, чтобы продемонстрировать безопасность вакцины от коронавируса избранный президент заявил, что публично привьется ею, а также оставит Энтони Фаучи главным советником страны по эпидемии.

"Люди потеряли веру в способность вакцины работать", – отметил Байден, добавив, что намерен вернуть ее, используя личный пример.

В июле 2020 года действующий президент Дональд Трамп пообещал не заставлять американцев носить маски, заявив, что у людей должна быть свобода.

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Дарья Мостовая

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