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В Беларуси произошла вспышка коронавируса на АЭС

В Беларуси произошла вспышка коронавируса на АЭС - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
27.05.2020, 07:43

По данным на 27 мая, в Беларуси заразились COVID-19 38 059 человек

В Беларуси на строительстве АЭС(ее возводит российская корпорация Росатом), у 100 работников подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

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По его словам, на белорусской площадке зафиксированы положительные тесты. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - отметил он.

Лихачев добавил, что всего коронавирус обнаружили у 485 сотрудников Росатома, 190 выздоровели, умерли 11 человек.

По данным на 27 мая заболели коронавирусом 38 059 человек, умерли 208, выздоровели 15 086.

  • 9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял президент Александр Лукашенко и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в стране.

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Арина Толина
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беларусь Росатом АЭС коронавирус COVID -19 Алексей Лихачев
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