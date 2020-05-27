В Беларуси произошла вспышка коронавируса на АЭС

В Беларуси на строительстве АЭС(ее возводит российская корпорация Росатом), у 100 работников подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, на белорусской площадке зафиксированы положительные тесты. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - отметил он.
Лихачев добавил, что всего коронавирус обнаружили у 485 сотрудников Росатома, 190 выздоровели, умерли 11 человек.
По данным на 27 мая заболели коронавирусом 38 059 человек, умерли 208, выздоровели 15 086.
Читайте также: Сюр. Лукашенко назвал пандемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов