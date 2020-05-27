В Беларуси произошла вспышка коронавируса на АЭС

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Беларуси на строительстве АЭС(ее возводит российская корпорация Росатом), у 100 работников подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

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По его словам, на белорусской площадке зафиксированы положительные тесты. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - отметил он.

Лихачев добавил, что всего коронавирус обнаружили у 485 сотрудников Росатома, 190 выздоровели, умерли 11 человек.

По данным на 27 мая заболели коронавирусом 38 059 человек, умерли 208, выздоровели 15 086.

9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял президент Александр Лукашенко и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в стране.

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