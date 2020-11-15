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Бельгиец продал голубя за €1,6 млн евро

15.11.2020, 21:56
Бельгиец продал голубя за €1,6 млн евро - Фото
Фото: EPA

Птицу купил участник торгов из Китая

Гоночного голубя из Бельгии продали за рекордную сумму – €1,6 млн евро. Первоначальная цена за птицу составляла €200. Об этом пишет Reuters.

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Нью Ким, двухлетнюю самку голубя, купил участник торгов из Китая.

Курт Ван де Ваувер, чья семья занимается разведением голубей и выставила птицу на торги, сказал, что они были "в шоке" от этой новости.

Предыдущим рекордсменом был четырехлетний самец Армандо, прозванный "голубиным Льюисом Хэмилтоном". Его продали в 2019 г за €1,25 млн.

Нью Ким последний раз участвовала в гонках в 2018 году, она заслужила титул лучшей молодой птицы в Бельгии и ушла на досрочную пенсию. Однако голуби, как правило, могут размножаться до 10 лет. Ей сейчас – два.

В последние годы в Китае растет популярность гонок почтовых голубей на длинные дистанции, что привело к резкому росту цен на этих птиц. Особенно ценятся голуби из традиционного центра этого вида спорта — Бельгии.

Основатель аукционного дома говорит, что ни в одной стране нет такой высокой концентрации любителей голубей, как в Бельгии. По его данным, в стране насчитывается более 20 000 заводчиков.

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Вадим Ребрина
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