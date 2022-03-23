UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Беларусов к участию в войне пытаются склонить деньгами и обучением в России

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 11:05
Беларусов к участию в войне пытаются склонить деньгами и обучением в России - Фото
Фото - Оперкомандование Север

Российские вербовщики пытаются склонить беларусов к участию в войне предложением денег и учебы в России. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом.

За выполнение "специальных задач" беларусам предлагается денежное вознаграждение в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и в Гомельской пограничной группе.

Несмотря на это, среди беларусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

Также, как сообщает разведка, среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, отказывающегося от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война беларусь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 