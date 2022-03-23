Беларусов к участию в войне пытаются склонить деньгами и обучением в России

Российские вербовщики пытаются склонить беларусов к участию в войне предложением денег и учебы в России. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

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Сообщается, что сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом.

За выполнение "специальных задач" беларусам предлагается денежное вознаграждение в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и в Гомельской пограничной группе.

Несмотря на это, среди беларусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

Также, как сообщает разведка, среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, отказывающегося от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют.

Валерия Давыдова

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