UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом анонсировал первую зарубежную поездку президента Байдена – в Британию и Бельгию

23.04.2021, 20:03
Белый дом анонсировал первую зарубежную поездку президента Байдена – в Британию и Бельгию - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/AL DRAGO)

В июне 2021 года президент Джо Байден отправится в Великобританию и Бельгию. Это будет первая зарубежная поездка президента Байдена, сообщает Белый дом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки", – говорится в сообщении.

Президент Байден примет участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который состоится 11-13 июня.

Из Соединенного королевства Байден отправится в Брюссель (Бельгия), где примет участие в саммите НАТО 14 июня.

В Белом доме уточняют, что на саммите НАТО президент Байден подтвердит приверженность США Альянсу, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение нагрузки.

Кроме того, находясь в Брюсселе, Байден примет участие в саммите США-ЕС, который подчеркнет приверженность сторон прочному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях.

Читайте также: У Байдена поддержали создание 51 штата США. Это нужно для демократов в Сенате

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 