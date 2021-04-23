Белый дом анонсировал первую зарубежную поездку президента Байдена – в Британию и Бельгию

В июне 2021 года президент Джо Байден отправится в Великобританию и Бельгию. Это будет первая зарубежная поездка президента Байдена, сообщает Белый дом.

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"Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки", – говорится в сообщении.

Президент Байден примет участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который состоится 11-13 июня.

Из Соединенного королевства Байден отправится в Брюссель (Бельгия), где примет участие в саммите НАТО 14 июня.

В Белом доме уточняют, что на саммите НАТО президент Байден подтвердит приверженность США Альянсу, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение нагрузки.

Кроме того, находясь в Брюсселе, Байден примет участие в саммите США-ЕС, который подчеркнет приверженность сторон прочному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях.

Ранее сегодня сообщалось, что Байден хочет поднять почти вдвое налоги для богатых.

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Наталия Медведева

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