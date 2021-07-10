Белый дом хочет "переосмыслить" использование марихуаны в спорте – FT

Белый дом намерен провести встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы обсудить ослабление ограничений на употребление каннабиса спортсменами. Об этом пишет Financial Times.

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Сообщается, что запрос на встречу от представителей президента США Джо Байдена поступил через неделю после того, как американскую бегунью Шакарри Ричардсон дисквалифицировали c Олимпиады в Токио.

У легкоатлетки в крови были обнаружены следы марихуаны – вещество по-прежнему запрещено в некоторых элитных видах спорта в соответствии с правилами, установленными WADA.

Как отмечает FT, Ричардсон была фаворитом в забеге на 100 м среди женщин.

"Ее отстранение вызвало негативную реакцию со стороны политиков и американской общественности из-за того, что некоторые считают политикой, несовместимой с современным законодательством США", – говорится в тексте.

На данный момент девятнадцать штатов США полностью легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях.

Петицию о том, чтобы Ричардсон вернули в состав американской сборной подписало свыше 560 000 человек. Представители Антидопингового агентства США также выразили разочарование из-за отстранения Ричардсон – там говорят, что правила WADA "в отношении марихуаны" должны измениться.



"Я знаю, что сделала. Я не оправдываюсь. В моем случае я не ищу сочувствия", – сказала сама спортсменка.



В декабре 2020-го Россия на два года была отстранена от международных спортивных состязаний из-за допинга. В частности, спортсмены из РФ не смогут участвовать под своим флагом на летних и зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине 2021 и 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года.

В этом году в допинг-скандале оказалась замешана украинская теннисистка Даяна Ястремская – WADA оправдало ее.

Станислав Стороженко

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