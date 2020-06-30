Белый дом знал о cговоре России с талибами еще в прошлом году - AP

Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)

Высокопоставленные чиновники в Белом доме еще в начале 2019 года получили данные разведки, указывающие на то, что Россия тайно оплачивала талибам убийства американских военных в Афганистане – на год раньше, чем говорят официальные представителям. Об этом сообщает AP News со ссылкой на источники в разведке.

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По словам источников, эта информация была включена, по меньшей мере, в один отчет для ежедневного брифинга президента США Дональда Трампа.

Отмечается также, что тогдашний советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал коллегам, что в марте 2019 года проинформировал Трампа о соответствующих выводах разведчиков.

В Белом доме заявили, что Трамп не был проинформирован об этом, поскольку данные не были полностью проверены. В издании отмечают, что разведданные редко подтверждают до 100-процентной уверенности в их достоверности, прежде чем представить ​​высшим должностным лицам.

Сообщается, что в связи с этим возникают дополнительные вопросы о том, почему Трамп не предпринял карательных действий против Москвы за усилия, которые подвергают риску жизни американских военнослужащих. И почему президент США пытается вернуть России в клуб стран Большой семерки, откуда она была изгнана после агрессии против Украины.

Источники объясняют отсутствие реакции Трампа тем, что вмешательство России в дела Афганистана само по себе не новое явление. Кроме того у разведки не было достаточно информации, чтобы сформировать стратегический план или ответ.

В 2019 и 2020 годах информация о связях России и Талибана была частично получена из бесед с пленными талибами.

Опасения по поводу российских выплат талибам вновь вспыхнули в этом году после того, как американские "морские котики" совершили налет на аванпост талибов и нашли там около $500 000.

27 июня The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

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