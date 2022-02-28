Бердянск временно оккупирован. В городе не было подразделений ВСУ

Вражеская техника наблюдается в разных громадах Бердянского района.

По состоянию на 7 утра район оккупирован, сообщает Бердянская районная государственная администрация.

Как отмечается, с вечера местные жители Осипенковской громады сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов. В районе периодические проблемы со связью.

По имеющейся информации, во время захвата города пострадали два охранника предприятия "Бердянские жатки": один был убит, другой – ранен.

Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Бердянский отдел полиции расформирован, городской транспорт остановился.

Часть коммунальных служб работает.

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.

Вчера, 27 февраля, во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупационные войска смогли взять Бердянск, потому что там не было украинских войск.

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Ірина Петренко

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