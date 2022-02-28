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Российские оккупанты выпустили три ракеты по Киеву, одну сбила ПВО – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 00:29
Российские оккупанты выпустили три ракеты по Киеву, одну сбила ПВО – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

27 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщил на брифинге представитель Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, по Киеву выпустили три ракеты.

"Одну сбили, вторая попала в Софиевскую Борщаговку, третья – неизвестно где", – сказал Арестович.

Были воздушные удары по аэропорту Житомира, Запорожья. Воздушная тревога звучит во многих городах.

На северо-западном направлении от Киева российские оккупанты практически полностью прекратили движение в сторону столицы, некоторые отходят, продолжая тактическое отступление. Украинская артиллерия и авиация продолжает наносить по ним удары.

Черниговское и Сумское направление – тишина.

Харьковское направление – неудачная дневная попытка врага войти в город. 

Купянск – ситуация выясняется.

"Несмотря на видеообращение мэра и многочисленные заявления россиян, что они захватили город, там не все так просто", – сказал спикер ОП.

Волноваха была захвачена врагом, но потом отбита украинскими военными.

Мариуполь держится.

Бердянск занят врагом – там не было украинских войск.

В сторону Херсона подходят небольшие резервы из Крыма.

Ориентировочно 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит приблизительно батальон, вышли в море и находятся в районе Одессы. Могут попытаться высадить десант.

Потери противника по состоянию на 18:00 составили около 4500 человек убитыми и ранеными.

Уничтожено или повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 БТР и БМП, около 50 пушек, один ЗРК Бук, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли/катера – две единицы.

  • Ранее сегодня мэр Купянска от ОПЗЖ cдал город российским войскам, а и.о. мэра Бердянска сообщил о временной оккупации города Россией.

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Наталия Медведева
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война пво Алексей Арестович
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