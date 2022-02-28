Российские оккупанты выпустили три ракеты по Киеву, одну сбила ПВО – Арестович
27 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщил на брифинге представитель Офиса президента Алексей Арестович.
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По его словам, по Киеву выпустили три ракеты.
"Одну сбили, вторая попала в Софиевскую Борщаговку, третья – неизвестно где", – сказал Арестович.
Были воздушные удары по аэропорту Житомира, Запорожья. Воздушная тревога звучит во многих городах.
На северо-западном направлении от Киева российские оккупанты практически полностью прекратили движение в сторону столицы, некоторые отходят, продолжая тактическое отступление. Украинская артиллерия и авиация продолжает наносить по ним удары.
Черниговское и Сумское направление – тишина.
Харьковское направление – неудачная дневная попытка врага войти в город.
Купянск – ситуация выясняется.
"Несмотря на видеообращение мэра и многочисленные заявления россиян, что они захватили город, там не все так просто", – сказал спикер ОП.
Волноваха была захвачена врагом, но потом отбита украинскими военными.
Мариуполь держится.
Бердянск занят врагом – там не было украинских войск.
В сторону Херсона подходят небольшие резервы из Крыма.
Ориентировочно 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит приблизительно батальон, вышли в море и находятся в районе Одессы. Могут попытаться высадить десант.
Потери противника по состоянию на 18:00 составили около 4500 человек убитыми и ранеными.
Уничтожено или повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 БТР и БМП, около 50 пушек, один ЗРК Бук, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли/катера – две единицы.
- Ранее сегодня мэр Купянска от ОПЗЖ cдал город российским войскам, а и.о. мэра Бердянска сообщил о временной оккупации города Россией.
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