Российские оккупанты выпустили три ракеты по Киеву, одну сбила ПВО – Арестович

27 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщил на брифинге представитель Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, по Киеву выпустили три ракеты.

"Одну сбили, вторая попала в Софиевскую Борщаговку, третья – неизвестно где", – сказал Арестович.

Были воздушные удары по аэропорту Житомира, Запорожья. Воздушная тревога звучит во многих городах.

На северо-западном направлении от Киева российские оккупанты практически полностью прекратили движение в сторону столицы, некоторые отходят, продолжая тактическое отступление. Украинская артиллерия и авиация продолжает наносить по ним удары.

Черниговское и Сумское направление – тишина.

Харьковское направление – неудачная дневная попытка врага войти в город.

Купянск – ситуация выясняется.

"Несмотря на видеообращение мэра и многочисленные заявления россиян, что они захватили город, там не все так просто", – сказал спикер ОП.

Волноваха была захвачена врагом, но потом отбита украинскими военными.

Мариуполь держится.

Бердянск занят врагом – там не было украинских войск.

В сторону Херсона подходят небольшие резервы из Крыма.

Ориентировочно 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит приблизительно батальон, вышли в море и находятся в районе Одессы. Могут попытаться высадить десант.

Потери противника по состоянию на 18:00 составили около 4500 человек убитыми и ранеными.

Уничтожено или повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 БТР и БМП, около 50 пушек, один ЗРК Бук, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли/катера – две единицы.

Ранее сегодня мэр Купянска от ОПЗЖ cдал город российским войскам, а и.о. мэра Бердянска сообщил о временной оккупации города Россией.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.