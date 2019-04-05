Бесконечная история. Мэй просит ЕС отложить Brexit до 30 июня

Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Британский премьер Тереза Мэй просит Брюссель отодвинуть до 30 июня крайний срок выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом она написала в письме председателю Евросовета Дональду Туску, разместив его на сайте правительства.

По нынешним договоренностям (уже повторным) Британия должна покинуть ЕС 12 апреля. Ранее дедлайн был установлен на 29 марта.

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В письме Мэй пишет, что "тупик не может продолжаться", потому как "создает неопределенность и наносет ущерб доверию" к властям Британии.

29 марта парламент Британии в третий раз отказался поддержать проект сделки, который Мэй обсудила с Брюсселем, и тем самым не выполнил условие ЕС об отсрочке до 22 мая. 10 апреля в столице ЕС состоится "аварийный" саммит представителей стран блока.

Ранее правительство Британии отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit.

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