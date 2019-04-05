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05.04.2019, 12:01

Бесконечная история. Мэй просит ЕС отложить Brexit до 30 июня

Бесконечная история. Мэй просит ЕС отложить Brexit до 30 июня - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Неизвестно, пойдет ли Брюссель на новое соглашение с властями страны после нарушения условий прежнего соглашения

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Британский премьер Тереза Мэй просит Брюссель отодвинуть до 30 июня крайний срок выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом она написала в письме председателю Евросовета Дональду Туску, разместив его на сайте правительства.

По нынешним договоренностям (уже повторным) Британия должна покинуть ЕС 12 апреля. Ранее дедлайн был установлен на 29 марта.

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В письме Мэй пишет, что "тупик не может продолжаться", потому как "создает неопределенность и наносет ущерб доверию" к властям Британии.

29 марта парламент Британии в третий раз отказался поддержать проект сделки, который Мэй обсудила с Брюсселем, и тем самым не выполнил условие ЕС об отсрочке до 22 мая. 10 апреля в столице ЕС состоится "аварийный" саммит представителей стран блока.

Ранее правительство Британии отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit. 

Читайте также: У Британии есть три варианта действий по Brexit - ЕС

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Теги: британия, Тереза Мэй, дональд туск, brexit
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