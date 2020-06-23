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"Беспрецедентный случай". В Мексике родилась тройня с коронавирусом

"Беспрецедентный случай". В Мексике родилась тройня с коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: Marcin Gadomski/EPA
23.06.2020, 13:00

У новорожденной тройни в Мексике обнаружили коронавирус

В Мексике новорожденная тройня дала положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные органы здравоохранения. 

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Двое младенцев находятся в стабильном состоянии в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Третий ребенок получает лечение от респираторного заболевания. ВВС называет этот случай "беспрецедентным". 

Теперь медицинские эксперты изучают, могла ли болезнь передаться через плаценту матери во время беременности. Государственный секретарь по здравоохранению Моника Лилиана Рангель Мартинес заявила: "Для них было бы невозможно заразиться в момент рождения".

Сейчас родители проходят тестирование. Власти утверждают, что они могут быть бессимптомными заболевшими.

  • 28 марта в США впервые умер младенец с коронавирусом.

Читайте также: Дольше всего от коронавируса выздоравливают дети и младенцы - Кличко

Владислав Сердюк
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Мексика коронавирус COVID-19 тройня
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