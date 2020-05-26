Дольше всего от коронавируса выздоравливают дети и младенцы - Кличко

Дольше всего от коронавируса выздоравливают младенцы и дети. В столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели за период эпидемии COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Кличко, дети и младенцы лечатся от COVID-19 более месяца. Больше всего выздоровевших - среди людей возрастом 30-49 лет: "16% уже выздоровели. Но их и больше всего в числе инфицированных - почти 39%".
Мэр Киева уточнил, что тяжелее всего лечатся пациенты, которым более 65%, - их выздоровело более 13%: "Однако больше всего летальных случаев - среди старших людей".
Смотрите также: В Киеве заработало метро: первые видео из подземки после двухмесячного карантина