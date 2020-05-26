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Дольше всего от коронавируса выздоравливают дети и младенцы - Кличко

Дольше всего от коронавируса выздоравливают дети и младенцы - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.05.2020, 13:00

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дети и младенцы лечатся от коронавируса более месяца

Дольше всего от коронавируса выздоравливают младенцы и дети. В столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели за период эпидемии COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, дети и младенцы лечатся от COVID-19 более месяца. Больше всего выздоровевших - среди людей возрастом 30-49 лет: "16% уже выздоровели. Но их и больше всего в числе инфицированных - почти 39%". 

Мэр Киева уточнил, что тяжелее всего лечатся пациенты, которым более 65%, - их выздоровело более 13%: "Однако больше всего летальных случаев - среди старших людей". 

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Владислав Сердюк
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