Без пальцев, изуродованное лицо: СМИ узнали подробности о Хашогги

Джамаль Хашогги

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По версии источника телеканала Sky News, части тела Хашогги нашли в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции

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Лицо журналиста Джамаля Хащогги до или после убийства изуродовали, на руках отрезали пальцы, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По словам осведомителя журналистов, останки тела были найдены в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции.

Ранее сегодня лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня также заявил, что убийство считает политическим и спланированным.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.