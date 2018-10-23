Без пальцев, изуродованное лицо: СМИ узнали подробности о Хашогги

Лицо журналиста Джамаля Хащогги до или после убийства изуродовали, на руках отрезали пальцы, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По словам осведомителя журналистов, останки тела были найдены в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции.
Ранее сегодня лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня также заявил, что убийство считает политическим и спланированным.
2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.