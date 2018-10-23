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23.10.2018, 17:46

Без пальцев, изуродованное лицо: СМИ узнали подробности о Хашогги

Без пальцев, изуродованное лицо: СМИ узнали подробности о Хашогги - Фото
Джамаль Хашогги

По версии источника телеканала Sky News, части тела Хашогги нашли в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции

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Лицо журналиста Джамаля Хащогги до или после убийства изуродовали, на руках отрезали пальцы, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По словам осведомителя журналистов, останки тела были найдены в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции. 

Ранее сегодня лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня также заявил, что убийство считает политическим и спланированным. 

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

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Теги: убийство журналиста, Джамаль Хашогги
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